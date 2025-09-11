Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Belinda Balluku konfirmohet si numri dy i Edi Ramës
Transmetuar më 11-09-2025, 12:51

Belinda Balluku do të vazhdojë të jetë zëvendëskryeministre e qeverisë Rama.

Gjithashtu Balluku do të vazhdojë të drejtojë ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.

Belinda Balluku ka mbajtur detyrën e zëvendëskryeministres prej vitit 2022 dhe ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë që prej janarit të vitit 2019.

Më herët, nga shtatori i vitit 2013 e në vazhdim (2019), Balluku ka shërbyer në pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm në Albcontrol.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...