Rama: Taulant Balla, kryetar i Grupit Parlamentar të PS

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 11-09-2025, 12:09
Niko Peleshi është propozuar nga kryeministri Edi Rama si kryetar i ri Kuvendit.
Deputetja e Durrësit, Klodiana Klodiana Spahiu si nënkryetare e Kuvendit.
Ndërsa Taulant Balla është propozuar si kryetar i grupit parlamentar të PS.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd