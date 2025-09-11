Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
U propozua nga Rama për kryetare bashkie të Tiranës, reagimi i Manastirliut kur dëgjon emrin bëhet viral
Transmetuar më 11-09-2025, 11:59

Kryeministri Edi Rama ka propozuar Ogerta Manastirliun si kryetare të Bashkisë së Tiranës.

“Qytetarët e Tiranës nuk mund të presin më as shtatë ditë të tjera pa ditur se çfarë do të bëhet me Bashkinë e Tiranës. E çmoj nga afërsia e punës me të, ose nga distanca, por gjithnjë në respekt me integritetin në kryerjen e çdo detyre, dhe mbi të gjitha për shërbimin e veçantë ndaj publikut, kujdesin nga bashkëpunëtorëve dhe për vëmendjen ndaj çdo njeriu në Shqipëri që e ka lidhur detyra, që Ogerta Manastirliu është njeriu që i duhet sot Tiranës”, tha Rama, në mbledhjen e sotme të Asamblesë së Partisë Socialiste.

Ministrja e Arsimit, Ogerta Manastirliu e cila po ndiqte fjalimin e Ramës në sallë, u duk e zënë në befasi dhe reagimi i saj kur dëgjoi emrin është bërë viral.

“E di që të ra si bombë”, i tha kryeministri.

Ndërkohë që salla u ngrit duke e duartrokitur.

