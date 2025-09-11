U propozua nga Rama për kryetare bashkie të Tiranës, reagimi i Manastirliut kur dëgjon emrin bëhet viral

Kryeministri Edi Rama ka propozuar Ogerta Manastirliun si kryetare të Bashkisë së Tiranës.
“Qytetarët e Tiranës nuk mund të presin më as shtatë ditë të tjera pa ditur se çfarë do të bëhet me Bashkinë e Tiranës. E çmoj nga afërsia e punës me të, ose nga distanca, por gjithnjë në respekt me integritetin në kryerjen e çdo detyre, dhe mbi të gjitha për shërbimin e veçantë ndaj publikut, kujdesin nga bashkëpunëtorëve dhe për vëmendjen ndaj çdo njeriu në Shqipëri që e ka lidhur detyra, që Ogerta Manastirliu është njeriu që i duhet sot Tiranës”, tha Rama, në mbledhjen e sotme të Asamblesë së Partisë Socialiste.
Ministrja e Arsimit, Ogerta Manastirliu e cila po ndiqte fjalimin e Ramës në sallë, u duk e zënë në befasi dhe reagimi i saj kur dëgjoi emrin është bërë viral.
“E di që të ra si bombë”, i tha kryeministri.
Ndërkohë që salla u ngrit duke e duartrokitur.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd