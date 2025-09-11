Rama: Tre janë objektivat kryesore në 4 vitet e ardhshme!

Rama shpalos programin për 4 vitet e ardhshme: Tre janë objektivat
"Të gjithë bashkë, programi ynë qeverisës s’ka qenë kurrë më i qartë dhe konkret sesa këtë rradhë. Misioni ynë për bashkimin me Europën s’ka qenë kurrë më i qartë. Detyra jonë në Kuvend s’ka qenë kurrë më i qartë sesa në këtë mandat. Të mbyllim negociatat në 27 muajt e ardhshëm, të mundësojmë deri në fund ratifikimin në 27 parlamentet e vendeve anëtare për anëtarësimin, të ngremë flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit në oborrin e Bashkimit Europian. Janë tre majat që duhet të kapen njëra pas tjetrës," tha Rama.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd