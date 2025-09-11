Rama: Do ulet numri i deputetëve në 101. Nevojitet edhe një parlament i ri

Në më shumë se tre dekada nga zgjedhjet e para pluraliste, na duhet një cikël i reformimi dhe riorganizimi për disa institucione ndër to edhe për Kuvendin e Shqipërisë.
E para gjë, që gjen dakord cdo shqiptar është tepria e numrit të deputetëve. Zbritja e numrit të deputetëve në të paktën se në 101 deputetë do të kishte vetëm impakt pozitiv. Ndaj ky ndryshim kushtetues duhet të jetë objektiv i yni. Kuvendi miraton ligje për të gjithë, por nuk e ka ligjin e vet, nuk ka pavarësi financiare, status për deputetët. Madje është pa shtëpi, nuk ka një shtëpi. Ligji organik për Kuvendin duhet të jetë objektiv.
Së treti, nevoja e një rishikimi të ndarjes administrative territorial, komision të posacëm parlamentar duke reflektuar ndryshime me fokus mirëpërgatitjen për Shqipërinë 2030 në BE. Komisioni i kësaj reforme duhet të punojë më të njëjtin intenstitet. Së katërti, komision i posacëm për reformën zgjedhore, depolitizim I adminsitratës zgjedhore, dhe nxjerrja e rezultatit në një kohë normale të një vendi anëtar të BE," tha Rama.
