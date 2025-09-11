Rama: Drejtësia nuk do të sulmohet, kush nuk e pranon këtë në PS le të largohet

Asambleja e Partisë Socialiste ka nisur sot punimet në Pallatin e Kongreseve, ku kryeministri dhe kryesocialisti Edi Rama prezantoi prioritetet e mandatit të katërt dhe ndryshimet në kabinetin qeveritar.
Në fjalën e tij, Rama u ndal te reforma në drejtësi, duke theksuar se pavarësia e saj është një parim i panegociueshëm për qeverinë dhe për Partinë Socialiste. Ai paralajmëroi se kush brenda PS nuk e pranon këtë, duhet të largohet.
“Pushteti i ri i drejtësisë shfaq hera-herës shenjat e sëmundjes së vjetër. Ende ka prokurorë dhe gjykatës me mungesë të theksuar integriteti. Intimidimi i personave në dijeni, paraburgimi si presion publik, nxjerrja e të dhënave hetimore për linçim, janë shenja të kalbëzimit të drejtësisë së vjetër. Por kura nuk është kthimi pas, nuk është sulmi ndaj drejtësisë. Ne nuk do të bëjmë asnjë hap prapa nga rruga e pavarësimit të saj. Kush në këtë familje politike nuk e pranon këtë, më mirë të largohet vetë”, deklaroi Rama.
Kryeministri shtoi se duhen durim dhe largpamësi për t’i dhënë kohë reformës të japë rezultatet e plota dhe për ta çuar vendin drejt standardeve evropiane.
Në Asamble marrin pjesë 382 anëtarë si dhe 53 kryetarët e bashkive socialiste. Përveç prezantimit të prioriteteve të mandatit të katërt, i cili fokusohet posaçërisht në integrimin evropian, do të bëhen publike edhe ndryshimet në kabinetin qeveritar.
Partia Socialiste doli nga zgjedhjet e fundit parlamentare me rezultatin më të mirë historik, duke siguruar 83 mandate në Kuvendin e ri që nis punimet nesër, më 12 shtator. /noa.al
