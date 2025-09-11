Kontrabandë njerëzish drejt SHBA e Kanadasë, tre në pranga në Tiranë

Tiranë, 11 Shtator – Policia e Shtetit, në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese amerikane pranë Ambasadës së ShBA-së në Tiranë dhe Prokurorinë e Tiranës, ka finalizuar me sukses operacionin policor të koduar “Rrjeti”, duke goditur një rrjet të kontrabandës së qenieve njerëzore.
Në kuadër të këtij operacioni, pas hetimeve disa mujore, janë arrestuar shtetasit Cerkez Nikoci, 62 vjeç, Hazir Maçi, 58 vjeç dhe Ardjan Pirani, 58 vjeç, të dyshuar si pjesë e një strukture kriminale që ndihmonte shtetas shqiptarë të kalonin ilegalisht kufirin, me destinacion final Kanadanë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Sipas hetimeve, i dyshuari kryesor Hazir Maçi, me precedentë të mëparshëm në këtë aktivitet kriminal, në bashkëpunim me persona të tjerë, siguronte dokumente udhëtimi të falsifikuara dhe kontrabandonte shtetas shqiptarë fillimisht drejt vendeve të BE-së, më pas në ishujt Karaibe dhe në destinacionet përfundimtare. Ai dyshohet se përfitonte shuma nga 20 deri në 35 mijë dollarë për çdo person.
Gjatë operacionit janë sekuestruar shuma të mëdha parash cash, dokumente të falsifikuara udhëtimi dhe prova të tjera materiale, që do të shërbejnë për vijimin e hetimeve.
Policia e Shtetit ka falënderuar partnerët ndërkombëtarë, përfshirë DSS/OCIU në Ambasadën e ShBA-së në Tiranë, Prokurorinë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, si dhe agjencitë ligjzbatuese në Kosovë, Republikën Domenikane, Mbretërinë e Bashkuar, Spanjë dhe Itali, për bashkëpunimin dhe koordinimin.
Hetimet vijojnë për dokumentimin e mëtejshëm të aktivitetit kriminal dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë.
