Superkompjuteri zbulon fituesin e Champions League!
ANGLI – Superkompjuteri Opta ka bërë parashikimet e tij për Champions League të këtij sezoni të ri futbollistik, duke e nxjerrë Liverpulin si favorit.
Favoritët e përgjithshëm në këto llogaritje janë Liverpuli, të cilit i jepet një shans prej 20.4% për të fituar, i ndjekur nga Arsenali me 16% dhe kampionët në fuqi PSG me 12.1%.
Mançester Siti renditet i katërti me 8.4% shanse, njësoj si Barcelona. Renditja e parashikimit vazhdon me Çelsin, Realin dhe Bajernin. Për sa i përket skuadrave italiane, Interit i jepet 3% shanse, Napolit 1.4. Ndërsa Juventusi dhe Atalanta 0.6%.
