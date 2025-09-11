Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ngjarje e rëndë në Durrës: Humb jetën një person pas kontaktit me energjinë elektrike
Transmetuar më 11-09-2025, 07:46

Një aksident tragjik ka ndodhur mëngjesin e sotëm në lagjen nr. 5 të Durrësit, ku një burrë ka humbur jetën si pasojë e kontaktit me energjinë elektrike.

Sipas policisë, incidenti ka ndodhur në kushte lagështie, gjë që dyshohet se ka ndikuar në fatkeqësinë.

Viktima është Bardhyl Kaloshi, 43 vjeç, baba i 3 fëmijëve.

Pamjet në vendngjarje

Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe ka konfirmuar se viktima ka ndërruar jetë nga goditja elektrike:

"Rreth orës 07:15, në lagjen nr. 6, Durrës, shtetasi B. K., 43 vjeç, dyshohet se ka rënë në kontakt me rrymën elektrike dhe për pasojë ka humbur jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes." /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...