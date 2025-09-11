Ngjarje e rëndë në Durrës: Humb jetën një person pas kontaktit me energjinë elektrike

Një aksident tragjik ka ndodhur mëngjesin e sotëm në lagjen nr. 5 të Durrësit, ku një burrë ka humbur jetën si pasojë e kontaktit me energjinë elektrike.
Sipas policisë, incidenti ka ndodhur në kushte lagështie, gjë që dyshohet se ka ndikuar në fatkeqësinë.
Viktima është Bardhyl Kaloshi, 43 vjeç, baba i 3 fëmijëve.
Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe ka konfirmuar se viktima ka ndërruar jetë nga goditja elektrike:
"Rreth orës 07:15, në lagjen nr. 6, Durrës, shtetasi B. K., 43 vjeç, dyshohet se ka rënë në kontakt me rrymën elektrike dhe për pasojë ka humbur jetën.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes." /noa.al
