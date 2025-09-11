Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Atentati ndaj Charlie Kirk, Trump dënon vrasjen e aleatit të tij: Frymëzoi miliona njerëz, jam i pikëlluar!
Transmetuar më 11-09-2025, 07:29

Presidenti i SHBA Donald Trump ka deklaruar se është i mbushur me pikëllim dhe zemërim pas vrasjes së tmerrshme të Charlie Kirk.

Kirk, një aleat i fortë i presidentit amerikan, u qëllua për vdekje në një aktivitet universitar në Utah të mërkurën pasdite. Trump njoftoi vdekjen e konservatorit 31-vjeçar në mediat sociale, duke e cilësuar atë si një figurë të madhe dhe madje legjendare që ishte i dashur dhe i admiruar nga të gjithë, veçanërisht nga ai vetë.

Në një videomesazh të publikuar më vonë, presidenti tha: “Jam i mbushur me pikëllim dhe zemërim për vrasjen e tmerrshme të Charlie Kirk. Ai frymëzoi miliona njerëz dhe sonte të gjithë ata që e njihnin dhe e donin janë të bashkuar në tronditje dhe tmerr. Ky është një moment i errët për Amerikën”, shtoi zoti Trump, ndërsa premtoi një goditje ndaj “dhunës politike”.

Drejtori i FBI-së, Kash Patel, njoftoi se një person i arrestuar për të shtënat në Universitetin e Luginës së Utah-ut ishte liruar pas “marrjes në pyetje nga forcat e rendit”.

Një person i dytë u arrestua gjithashtu dhe më vonë u lirua. Autori mbetet ende i lirë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

