Tronditet SHBA! Qëllohet me armë aktivisti i njohur republikan Charlie Kirk. Video

Charlie Kirk, aktivisti i fuqishëm i krahut të djathtë dhe drejtori ekzekutiv i Turning Point USA (TPUSA), raportohet se është qëlluar me armë zjarri të mërkurën ndërsa po organizonte një aktivitet në Utah, SHBA.
Në postimet që qarkullojnë në mediat sociale, Kirk shihet duke u goditur me armë ndërsa fliste dhe ishte ulur nën një tendë në oborrin e Universitetit të Luginës së Utah. Kirk ishte atje si pjesë e "Turneut të Kthimit Amerikan", i cili organizohet nga dega e TPUSA në Luginën e Utah. Ekzistojnë gjithashtu pamje të studentëve në kampus duke ikur nga zhurma e të shtënave me armë.
Sipas raportimeve paraprake, ai ka marrë një plagë në qafë, por nuk dihet nëse është fatale.
Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar duke kërkuar të luten për shëndetin e tij.
Lidhur me ngjarjen ka reaguar edhe kreu i FBI-së, Kash Patel, i cili thotë se agjentët janë nisur drejt vendngjarjes.
Mike Lee, një senator i Utah, postoi në rrjetin social "X" menjëherë pasi u përhapën raportet se Kirk ishte qëlluar për të thënë se ai "po e ndjek nga afër situatën në Universitetin e Luginës së Utah. Ju lutem bashkohuni me mua në lutje për Charlie Kirk dhe studentët e mbledhur atje".
Një zëdhënës i policisë së Universitetit të Luginës së Utah konfirmoi për Guardian se kishte të shtëna në kampus.
Pak para se të dëgjoheshin të shtënat, Kirk shkroi në Twitter: “We. Are. So. Back. Universiteti i Luginës së Utah-ut është GATI për ndalesën e parë të Turneut Amerikan të Rikthimit.”
Kirk është një nga aktivistët më në zë republikanë si dhe mbështetës i Donald Trump prej vitit 2016.
Autori i dyshuar, i arrestuar në vendngjarje:
