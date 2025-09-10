Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Makina përplas dy të moshuar te vijat e bardha në Fier
Transmetuar më 10-09-2025, 20:30

Mbrëmjen e sotme, në rrugën “Ramiz Aranitasi” në Fier, ka ndodhur një aksident rrugor, ku një automjet ka përplasur dy shtetas të moshuar teksa po kalonin në vijat e bardha.

Të lënduarit janë transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të Fierit për të marrë ndihmën mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje ndodhen shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për përcaktimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.

