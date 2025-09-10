Rama mbledh nesër grupin parlamentar të Partisë Socialiste

Nën drejtimin e kryesocialistit Edi Rama, mbledhja e parë e grupit të ri parlamentar socialist do të mbahet nesër, më 11 Shtator.
Mbledhja parashikohet të mbahet menjëherë pas përfundimit të Asamblesë Kombëtare Socialiste.
Kjo do të jetë hera e parë kur të 83 deputetët socialist dalë nga 11 Maji do të ulen të gjithë bashkë për të marrë direktiva nga Edi Rama.
Parashikohet mbajtja e kësaj mbledhje rreth orës 13:00. Paraditen e së enjtes deputetët socialist do të mësojnë se kush do të jetë kreu i grupit të tyre parlamentar.
Në ditën në vijim pritet të caktohen edhe kryetarët e komisioneve parlamentare që do të drejtohen nga socialistët.
