Bigamia vepër penale, dënimi deri në 3 vjet burg sipas Kodit të ri, reagon avokati: E tepruar! As morale, as etike

Ligji shqiptar njeh vetëm monogaminë, pra lidhjen ligjore të vetëm një martese mes burrit dhe gruas. Me Kodin e ri Penal, bigamia konsiderohet vepër penale e dënueshme me gjobë ose burg.
Avokati Ervin Karanxha shpjegon në programin “Aldo Morning Show” në Tv Klan se në Kodin e tanishëm kjo nuk dënohet dhe është një gjendje faktike pasi palët e përfshira mund të jenë dakordësuar.
Në Kodin e ri, dënimi varion nga gjobë deri në 3 vjet burg dhe në rast përsëritjeje, dënim me burg nga 6 muaj deri në 4 vjet. Dënimi mund të prekë çdo shtetas shqiptar që mund të jetë i martuar edhe jashtë territorit në vende që e pranojnë bigaminë.
Sipas avokatit, këto nuk janë raste të përhapura, por komunitetet fetare duhen përfshirë në këtë temë dhe nuk e vlerëson etike apo morale dënimin për një gjendje faktike.
Ervin Karanxha: Bigamia dënohet.
Aldo: Si dënohet?
Ervin Karanxha: Bigamia, mos gaboj, paragrafi i parë, dënohet me gjobë dhe ka një masë dënimi.
Aldo: Me gjobë? Si me gjobë?
Ervin Karanxha: Ndërkohë, në rast se personi vazhdon lidhjen atëherë ka në rrethana të cilësuara dhe i bie që të ketë masë dënimi më të lartë.
Aldo: Pra domethënë një burrë me dy gra paguan gjobë?
Ervin Karanxha: Fjala bigami, duhet të kemi parasysh mund të kemi edhe një grua, mund të ketë tre burra.
Aldo: Me letra?
Ervin Karanxha: Fjala bigami, siç e thashë edhe në fillim, Kodi Penal jep vetëm marrëdhënien burrë-grua.
Aldo: Po çfarë marrëdhënieje është kjo, është marrëdhënie dashurie apo me letra?
Ervin Karanxha: Kjo është gjendje faktike të cilën nuk e dënon Kodi Penal aktual sepse mund të pranojnë 2-3 gra të rrinë bashkë me një burrë, ato pranojnë shumë mirë të rrinë bashkë me njëra-tjetrën dhe del që ta dënojmë, konkretisht neni 742. Shih çfarë thotë: “Lidhja e dy ose më shumë martesash në të njëjtën kohë dënohet me gjobë ose me burgim deri në 3 vjet.” Ta kemi parasysh, martesa nuk mund të kesh më shumë se një, e ke automatike këtë punë.
Aldo: Unë e njoh një burrë që ka dy gra.
Ervin Karanxha: Ka dy gra praktikisht, ligjërisht ai ka një. Paragrafi i dytë që ta sqarojmë, nëse bigamia vazhdon edhe pas dënimit të parë, por dihet që bigamia do të vazhdojë se ai ka lindur fëmijë, në qoftë se vazhdon prapë dënohet nga 6 muaj deri në 4 vjet.
Aldo: Konvertohet në lekë kjo?
Ervin Karanxha: Jo, ky është burg nga 6 muaj deri në 4 vjet. Paragrafi i tretë ka një disponim të çuditshëm që thotë kjo vepër quhet e kryer edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, domethënë që një shtetas shqiptar mund të lejojë në vende që e lejojne.
Aldo: Ai jeton në Katar le të themi…
Ervin Karanxha: Jeton në Katar, me Katarin është në rregull, por këtu janë penalitetet gjobë ose burgim deri në 3 vjet, paragrafi i parë, kurse paragrafi i dytë në qoftë se e vazhdon se ti do të takosh fëmijët e gratë, është nga 6 muaj deri në 4 vjet burg.
Aldo: Çfarë ndodh prapa pastaj? Ja i bëri 4 vjet, pastaj je i lumtur.
Ervin Karanxha: Vazhdon vepra, në qoftë se vazhdon prapë ne me këto punë do të merremi, ndërkohë që shoqëria shqiptare nuk ka këto probleme mendoj unë. Është diçka e tepruar, për këtë duhen pyetur edhe komunitetet fetare në kuptimin që jemi dakord që nuk mund ta pranojmë me certifikatë që të kemi dy martesa, por gjendjet faktike nuk mendoj është etike dhe morale që t’i dënojmë këta persona.
