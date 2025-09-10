PD mbledh sot Kryesinë, Berisha do të mbajë fjalën hapëse

TIRANË- Partia Demokratike do të mbledhë ditën e sotme në orën 13:00 Kryesinë e partisë, e cila do të jetë edhe hera e parë që kjo strukturë takohet pas zgjedhjeve të 11 majit. Sipas njoftimit të dhënë nga demokratët, në mbledhjen e Kryesisë, PD do të diskutojë mbi vendimmarrjen e saj në lidhje me qëndrimet e opozitës ndaj farsës zgjedhore dhe zhvillimet politike në vend.
Mbledhja e cila do të nisë në orën 13:00 do të nisë me një fjalë nga kryetari i partisë Sali Berisha në sallën “Pjetër Arbnori” drejtuar anëtarëve, ndërsa më pas pritet që diskutimet të zhvillohen me dyer të mbyllura.
Njoftimi për mediat:
Në orën 13:00, do të zhvillohet mbledhja e Kryesisë së Partisë Demokratike, ku do të ketë fjalën e tij drejtpërdrejt për media Kryetari i PD, Prof. Dr. Sali Berisha, salla “Pjetër Arbnori”, selia e PD. Sinjali për media do të dërgohet pak para fillimit të mbledhjeve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd