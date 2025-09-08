Botërori 2025, Italia fiton një ndeshje të pabesueshme përballë Izraelit. Greqia pëson disfatë. Të gjitha rezultatet

ITALI – Sfidat e sotme kualifikuese të Botërorit 2026 sollën spektakël dhe shumë gola. Ndeshja kryesore ishte ajo mes Izraelit dhe Italisë, e luajtur në Debrecen të Hungarisë. Në një duel ku u shënuan 9 gola, në fund ishte Italia ajo që triumfoi mes vuajtjeve, duke u ngjitur në vendin e dytë të Grupit I.
Spektakël dhuroi dhe Zvicra e Xhakës, e cila mundi 3-0 Slloveninë, duke qëndruar kështu në vendin e parë të Grupit B, ku ndodhet dhe Kosova. Elvedi, Embolo dhe Ndoye ishin ata që siguruan tre pikët për helvetët.
Kroacia vijon të dominojë Grupin L, duke marrë një tjetër fitore bindëse, 4-0 përballë Malit të Zi. Greqia mori një disfatë të hidhur në Grupin C, pasi humbi 0-3 me Danimarkën, ndërsa trio pikë në këtë grup mori dhe Skocia me Bjellorusinë.
