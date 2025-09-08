Operacioni me 30 të arrestuar në Elbasan, zbardhen emrat

Forcat RENEA kanë zhvilluar orët e para të pëmgjesit të kësaj të hënë një megaoperacion në 7-të bashkitë e qarkut të Elbasanit, ku në fokus kanë qenë elementët e narkotrafikut.
Nga informacionet rezulton se gjatë operacionit janë vënë në pranga 40 persona, ku 30 prej tyre janë nisur drejt qelive të paraburgimit të Tiranës ku do të presin deri në përfundimin e hetimeve.
Gjatë kontrolleve në banesa janë gjetur armë dhe lëndë narkotike.
Burime jozyrtare nuk përjashtojnë mundësinë që operacioni të ketë pasur si objektiv ndalimin e disa personazheve të njohur të botës së krimit.
Arrest me burg, 25 masa:
Arjan Bica 42 vjeç,
Erist Skilja 48 vjeç,
Shyqyri Bica 56 vjeç,
Aizberg (Alket) Bitri, 52 vjeç,
Filip Thoma 34 vjeç,
Hysen Grami 64 vjeç,
Gentian Tartari 37 vjeç,
Mikel Bezhani 45 vjeç,
Pjerin Qereshniku 50 vjeç,
Stivjo Bardhi 38 vjeç,
Domeniko Elezi 38 vjeç,
Mariglen Qosja 38 vjeç,
Shkelzen Shkrepi 46 vjeç,
Bardhyl Grami 64 vjeç,
I. K., 38 vjeç,
M. E., 36 vjeç,
I. F., 45 vjeç
Klodian Hakballa 34 vjeç,
Arben Kasa 50 vjeç,
Ilir Bahidi 41 vjeç,
Klajdi Çota 24 vjeç,
Franc Ruçi 24 vjeç,
Kevi Kanani 30 vjeç,
Marcelino Brahja 24 vjeç,
Panter Tafani 30 vjeç
5 të arrestuarit në flagrancë për drogë, armëmbajtje pa leje, mallra kontrabandë:
Jokli Anastasi 32 vjeç, për veprën penale "Prodhimi dhe shitja e narkotikëve",
Arjan Topalli 31 vjeç, për veprat penale "Prodhimi dhe shitja e narkotikëve", "Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit", dhe "Ruajtja dhe depozitimi i mallrave kontrabandë",
Vilson Dyrmyshi 36 vjeç, për veprën penale "Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë";
Neritan Duzha 43 vjeç, për veprën penale "Prodhimi dhe shitja e narkotikëve"
Leonard Xhaferri 50 vjeç, për veprën penale "Prodhimi dhe shitja e narkotikëve";
Nën hetim në gjendje të lirë:
H. D., 57 vjeç
