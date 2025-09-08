Rrëzohet qeveria franceze, deputetët votojnë për shkarkimin e kryeministrit

Kryeministri francez François Bayrou ka humbur votën e besimit që thirri në qeverinë e tij.
Asambleja Kombëtare e Francës ka votuar me 364 vota pro dhe 194 kundër për ta shkarkuar atë nga detyra dhe për të rrëzuar qeverinë e tij të pakicës. 25 deputetë të tjerë abstenuan.
Sipas mediave franceze Bayrou do të japë dorëheqjen ditën e nesërme.
Macron tani ka disa mundësi. Ai mund të zgjedhë një kryeministër të ri. Zgjedhja e një emri që nuk do të hidhet poshtë menjëherë nga një nga fraksionet e mëdha parlamentare mund të mos jetë një detyrë e lehtë dhe vitin e kaluar procesi i zgjati Macron disa javë.
Ndërkohë, Bayrou ka të ngjarë të qëndrojë si kujdestar derisa të emërohet një pasardhës i ri.
Macron gjithashtu mund të thërrasë zgjedhje të reja parlamentare. Kjo do ta trondiste përbërjen aktuale, por mund të rezultojë në një fitore edhe më vendimtare për Tubimin Kombëtar (FN) të ekstremit të djathtë të Marine Le Pen.
Macron gjithashtu ka mundësinë të shpallë zgjedhje presidenciale – në të cilat ai nuk do të jetë në gjendje të kandidojë, pasi mandati i tij i dytë do të përfundojë në vitin 2027. Disa grupe parlamentare kanë bërë thirrje që ai të ndjekë këtë rrugë, por ai e ka përjashtuar vazhdimisht dorëheqjen.
