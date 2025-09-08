Kartelet rrëmbejnë 45 ushtarë kolumbianë që kishin shkuar të shkatërronin plantacionet e kokainës

Qindra njerëz rrethuan dhe rrëmbyen 45 ushtarë që punonin për të zbatuar programe për të shkatërruar të korrat e paligjshme në jugperëndim të Kolumbisë, në një zonë nën ndikimin e një grupi rebel, tha ushtria kolumbiane të dielën.
Ushtria tha në një njoftim për shtyp se incidenti ndodhi të dielën në Kanionin Micay, në departamentin Cauca, një zonë e njohur për të korrat e gjetheve të kokës, bima e kokainës, dhe një bastion aktual i një fraksioni rebel që u shkëput nga ish-Forcat e Armatosura Revolucionare të Kolumbisë, ose FARC. Ky grup ka sulmuar pozicionet ushtarake.
Ushtria tha se 45 ushtarët u "rrëmbyen", pasi u rrethuan nga rreth 600 persona që i penguan ata të vendoseshin në zonë.
Kjo është hera e dytë që ushtarët janë marrë peng në më pak se një muaj.
Në gusht, u morën peng edhe 33 ushtarë, thuhet se nga fshatarë që vepronin nën urdhrat e një grupi rebel në departamentin jugor të Guaviare pas një shkëmbimi zjarri që vrau 10 anëtarë të një grupi mbështetës të FARC.
Ushtria tha atëherë se fshatarët që mbanin ushtarët robër kërkonin kthimin e trupit të një rebeli të vrarë, i cili u transportua në një morg në kryeqytetin provincial. Ushtarët u liruan pas katër ditësh.
Kolumbia ka pasur vështirësi në ruajtjen e sigurisë në disa zona rurale, ku bandat e drogës dhe grupet rebele po luftojnë për territorin e braktisur nga FARC, grupi gueril që bëri paqe me qeverinë në vitin 2016.
