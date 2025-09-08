Tenton të vjedhë një shtëpi në Tiranë, por i riu kapet nga i zoti dhe rrihet keq fare

Një 33-vjeçar e ka pësuar keq në Tiranë, pasi sipas policisë, në momentin që ka tentuar të vjedhë me dhunë në një banesë në kryeqytet, është përballur me të zotin e shtëpisë, i cili ka arritur ta neutralizojë duke e goditur me grushte.
Në lidhje me këtë ngjarje, policia ka bërë arrestimin në flagrancë të shtetasit A.Z., 33 vjeç, ndërsa ka proceduar penalisht pronarin e banesës me arsyetimin se ka vepruar në kushtet e vetëgjyqësisë.
“U arrestua shtetasi A.Z., 33 vjeç, si dhe u referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin S.L., pasi dyshohet se 33-vjeçari ka tentuar të vjedhë me dhunë në banesën e shtetasit S.L., i cili, me vetëgjyqësi, e ka goditur me grushte”, thuhet në njoftimin e policisë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd