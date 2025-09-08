Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vrasja në Shkodër, viktima punonjës i IKMT-së dhe ish-anëtar i Këshillit Bashkiak në Shkodër!
Transmetuar më 08-09-2025, 09:36

Armando Pali, i cili mbeti i vrarë nga të shtënat me armë zjarri në Shkodër, mësohet se ishte punonjës i IKMT-së.

Pali, ka qenë ish-anëtar i Këshillit Bashkiak në Shkodër.

I plagosur ka mbetur edhe Erogen Vaso alias Brajoviç, vëllai i të arresuarit Denis Brajoviç dhe një grua e cila punonte kamariere.

