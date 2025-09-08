Vrasja në Shkodër, viktima punonjës i IKMT-së dhe ish-anëtar i Këshillit Bashkiak në Shkodër!

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 08-09-2025, 09:36
Armando Pali, i cili mbeti i vrarë nga të shtënat me armë zjarri në Shkodër, mësohet se ishte punonjës i IKMT-së.
Pali, ka qenë ish-anëtar i Këshillit Bashkiak në Shkodër.
I plagosur ka mbetur edhe Erogen Vaso alias Brajoviç, vëllai i të arresuarit Denis Brajoviç dhe një grua e cila punonte kamariere.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd