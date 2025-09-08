Vrasja në Shkodër, arrestohet autori

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 08-09-2025, 09:30
SHKODËR- Policia ka vënë në pranga autorin e vrasjes së ndodhur pak më herët në mes të qytetit të Shkodrës. Viktimë ka mbetur shtetasi Armando Pali, ndërsa raportohet se nga të shtënat kanë mbetur të plagosur edhe tre persona të tjerë. Një nga të plagosurit është Erogen Vaso.
