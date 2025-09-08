Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vrasja në Shkodër, arrestohet autori
08-09-2025

SHKODËR- Policia ka vënë në pranga autorin e vrasjes së ndodhur pak më herët në mes të qytetit të Shkodrës. Viktimë ka mbetur shtetasi Armando Pali, ndërsa raportohet se nga të shtënat kanë mbetur të plagosur edhe tre persona të tjerë. Një nga të plagosurit është Erogen Vaso.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

