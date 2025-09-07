Dhunoi fëmijën 4 vjeç, arrestohet babai shqiptar në Greqi

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 07-09-2025, 22:46
GREQI- Një 42-vjeçar shqiptar u arrestua në Greqi. Protothema shkruan se mbi shqiptarin rëndojnë akuzuat për dhunë në familje.
Mësohet se shqiptari ka dhunuar fizikisht fëmijën e tij të mitur vetëm 4 vjeç. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në portin e jashtëm në ishullin e Tinos. Ndërkohë që një hetim paraprak po kryhet nga Autoriteti Portual i Tinos.
