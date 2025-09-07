Mijëra protestues në Bruksel shprehin mbështetjen e tyre për palestinezët: Të jetojnë si çdo popull tjetër!

BRUKSEL- Dhjetëra mijëra njerëz demonstruan sot në Bruksel, duke shprehur solidaritetin e tyre me palestinezët. Pjesëmarrësit, të veshur me të kuqe dhe duke mbajtur pankarta të kuqe, kërkuan që të merren masa shtesë kundër Izraelit për të mbrojtur civilët palestinezë.
"Disa njerëz ëndërronin rënien e Murit të Berlinit. Unë ëndërroj një shtet palestinez për palestinezët, në mënyrë që ata të mund të jetojnë si çdo popull tjetër", tha për AFP-në, një roje sigurie 60-vjeçar, Ismet Gumusboga.
"Brukseli, veçanërisht për Evropën, është një zonë kyçe për politikën ndërkombëtare. Prandaj është e rëndësishme që të gjithë studentët dhe njerëzit e të gjitha moshave të demonstrojnë në këtë qytet", tha studenti Samuel Topi, 27 vjeç.
Gregory Mozet, zëdhënësi i një shoqate belge-palestineze, tha se masat e marra deri më tani për të ndaluar "gjenocidin e vazhdueshëm" nuk ishin të mjaftueshme. Të premten, Ministri i Jashtëm belg Maxime Prevost tha në një intervistë me Agence France-Presse se Bashkimi Evropian nuk i ka marrë përgjegjësitë e tij për Gazën dhe se besueshmëria e politikës së tij të jashtme po "shembet".
Ministri centrist, që flet frëngjisht, po i referohej mosmarrëveshjeve midis 27 vendeve anëtare që kanë dështuar për muaj të tërë të bien dakord unanimisht për të vendosur sanksione ndaj Izraelit për luftën shkatërruese në enklavën palestineze.
Belgjika vendosi së fundmi të vendosë në mënyrë të njëanshme një sërë sanksionesh (ekonomike, diplomatike) kundër Izraelit dhe disa anëtarëve të qeverisë së Netanyahut dhe u zotua të njohë shtetin e Palestinës në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së që do të zhvillohet së shpejti.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd