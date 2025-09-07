Vetëm 1 pikë në dy ndeshje, Tirana ‘shtrëngon duart’ me trainerin Mile

Tirana ka zyrtarizuar largimin e trajnerit Vangjel Mile. Ashtu siç pritej, klubi bardheblu dhe tekniku i njohur kanë “shtrënguar duart” përfundimisht, me lajmin që tashmë është konfirmuar në kryeqytet.
Ky vendim vjen pasi skuadra në dy ndeshjet e para, grumbulloi vetëm një pikë.
“Klubi i Futbollit Tirana njofton se bashkëpunimi me trajnerin Vangjel Mile është ndërprerë në mënyrë konsensuale, pas një takimi me anëtarin e bordit drejtues, Grent Halili. Pas diskutimeve mes palëve, u arrit në përfundimin se kjo ishte zgjidhja më e mirë për arsye strategjike dhe në funksion të objektivave të klubit.
Tirana falenderon Vangjel Milen për kontributin dhe korrektësinë e treguar gjatë kësaj periudhe”,- shkruan klubi.
