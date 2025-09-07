Shtyu me inat tifozin armen, reflekton pas ‘dhunës’ Ronaldo, përqafon në fushë fëmijën e përlotur!

ARMENI – Një moment prekës që u bë viral ndodhi para fillimit të ndeshjes kualifikuese Portugali – Armeni për Kupën e Botës 2026, kur një tifoz i ri i ekipit shpërtheu në lot ndërsa Cristiano Ronaldo e përqafoi. Fëmija, dukshëm i prekur nga takimi me idhullin e tij, nuk mundi t’i mbante lotët, ndërsa superylli portugez buzëqeshi dhe e qetësoi me një gjest të ngrohtë pranimi. Një moment reflektimi ky me sa duket për yllin portugez pas lumit të kritikave që u bën ndaj tij për shtyjen e një tjetër tifiozi dhunshëm në momentin që ai po tentonte të bënte selfie me idhullin e tij.
Momenti u kap në kamera dhe brenda pak minutash po bënte xhiron e mediave sociale, duke marrë shumë lëvdata për Ronaldon. Përdoruesit vlerësuan thjeshtësinë e tij dhe mënyrën se si ai tregon respekt dhe dashuri ndaj tifozëve të rinj, duke vënë në dukje se gjeste të tilla spontane janë një kujtesë e ndikimit pozitiv që atletët më të mirë kanë përtej katër vijave të fushës.
Për tifozin e vogël të futbollit, hyrja në fushë përkrah idhullit të tij të madh u bë një kujtim për gjithë jetën.
