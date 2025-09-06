Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
U dërgua me urgjencë në spital, çfarë pati Nuredin Dumani
Transmetuar më 06-09-2025, 22:10

Janë zbardhur detaje të reja nga dërgimi me urgjencë i të penduarit të drejtësisë, Nuredin Dumani nga ambientet e paraburgimit “313” drejt QSUT-së.

Burime për mediat bëjnë me dije, se Dumani ka shfaqur probleme serioze me zemrën dhe me frymëmarrjen, teksa dyshohet për takikardi, (përshpejtim i ritmit të zemrës, përtej normales).

Ai është shoqëruar drejt spitalit nga Forcat Speciale të Burgjeve dhe nga RENEA, ndërkohë është njoftuar edhe SPAK, i cili po ndjek nga afër zhvillimet, duke mbajtur kontakte të vazhdueshme me institucionet shëndetësore për të monitoruar gjendjen e Dumani.

Ende nuk dihet gjendja e tij shëndetësore, teksa spitali është rrethuar nga forca të shumta sigurie. Mbetet për t’u parë në orët në vijim nëse autoritetet do të japin një njoftim zyrtar për këtë zhvillim.

Nuredin Dumani, i konsideruar si vrasës me pagesë, është një nga bashkëpunëtorët më të rëndësishëm të Prokurorisë së Posaçme (SPAK). Dëshmitë e tij, të përforcuara edhe nga komunikimet në aplikacionin “Sky Ecc”, kanë bërë që SPAK të godasë disa grupe kriminale në Elbasan, Tiranë, Durrës dhe Shkodër, si dhe të zbardhë një sërë ngjarjesh kriminale.

