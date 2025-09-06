Nuredin Dumani shtrohet me urgjencë në spital

TIRANË- I penduari i drejtësisë, Nuredin Dumani është shtruar ditën e sotme në urgjencë. Ende nuk dihet gjendja shëndetësore e tij, ndërsa raportohet se është transportuar nën masa të rrepta sigurie.
Nuredin Dumani, një nga emrat më të përfolur në botën e krimit, u vu në pranga mbrëmjen e 29 marsit të vitit 2022 në Fier, pak pasi kishte marrë mjekim për plagosje në shpinë nga tre mjekë në një shtëpi private.
Pas burgosjes, Dumani u bë bashkëpunëtor i drejtësisë dhe dëshmitë e tij kanë zbuluar disa nga ngjarjet më të rënda kriminale në vendin tonë.
