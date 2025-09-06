Serbia fiton ndaj Letonisë dhe renditet mbi Shqipërinë (TABELA)

SERBI – Ndërkohë që kuqezinjtë janë pushim mbrëmjen e sotme dhe do të zhvillojë vetëm një ndeshje zyrtare për Kualifikueset e Botërorit në muajin shtator, grupi ynë sot ka dy ndeshje që padyshim kanë interes të madh për kuqezinjtë.
Kundërshtari ynë i së martës, Letonia zhvilloi ndeshjen e sajë të 4-të në grup në Serbi ku u mund me shifrat 1-0. Goli i vetëm i takimit u shënua nga sulmuesi i Juventusit, Dushan Vlahoviç që në minutën e 12-të dhe rezultati 1-0 mbeti i pandryshuar deri në fund.
Me këtë fitore Serbia ngjitet në vendin e dytë në kuotën e 7 pikëve pas tre ndeshjesh, ndërsa Letonia mbetet pas nesh, në vendin e 4 me 4 pikë. Kuqezinjtë do të zhvillojnë ndeshjen përballë Letonisë mbërmjen e së martës, shansi ynë i fundit ndoshta për të mbajtur ende shpresat gjallë për një kualifikim të mundshëm për finalet e Botërorit të ardhshëm. Ndërkohë sot në mbrëmje, kryesuesja e grupit K, Anglia, luan në orën 18:00 përballë vendit të fundit Andorrës.
