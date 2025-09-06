Durrës/Parandalohet përshkallëzimi i një konflikti ku u përdor edhe armë gjahu – Finalizohet operacioni policor i koduar “Shotgun”

Policia e Durrësit ka parandaluar përshkallëzimin e një konflikti me rrezik për jetën, gjatë të cilit u përdor një armë gjahu. Si rezultat i ndërhyrjes së menjëhershme, u finalizua me sukses operacioni i koduar “Shotgun”, duke çuar në arrestimin në flagrancë të autorit të dyshuar.
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Shijak, në bashkëpunim me strukturat hetimore të DVP Durrës, pas njoftimit të marrë për një konflikt të ndodhur në sektorin Hamallaj, Fermë Sukth, organizuan dhe finalizuan operacionin, ku u vu në pranga shtetasi Sebastian Toska, 27 vjeç, banues në Hamallaj, Fermë Sukth, Durrës.
Sipas hetimeve paraprake, ky shtetas, pas një konflikti të çastit për motive të dobëta, ka qëlluar me armë gjahu tip çifte (shotgun) në drejtim të shtetasit Sh. H., 34 vjeç, banues në të njëjtin sektor. Fatmirësisht, ngjarja nuk ka prodhuar pasoja në jetë, ndërsa arma e përdorur rezultoi pa leje dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.
Nga veprimet hetimore rezultoi se arma e gjahut ishte e paligjshme, ndërsa autori u arrestua në vendngjarje.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme ligjore, në ngarkim të tij për veprat penale:
“Vrasja” e mbetur në tentativë,
“Prishja e rendit publik”,
“Mbajtja pa leje e armëve të gjahut dhe sportive”.
Policia e Durrësit thekson se do të vijojë operacionet e befasishme për parandalimin e ngjarjeve kriminale, garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe vënien para drejtësisë të çdo personi që shkel ligjin. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd