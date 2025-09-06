Rivalët e Shqipërisë zbresin në fushë, mësoni axhendën e 6 ndeshjeve për kualifikueset e Botërorit

Ditën e sotme do të luhen gjashtë ndeshjet e radhës, të vlefshme për kualifikueset e Botërorit 2026. Rivalët e Shqipërisë do të zbresin në fushë.
Serbia do të luajë në transfertën e Letonisë. Ky takim është programuar në një orar të pazakontë për këto kualifikuese, pikërisht ora 15:00.
Më tej Anglia do të presë Andorrën në orën 18:00. Një tjetër përfaqësuese që luan sot në të njëjtën orë, është Portugalia. Ata i pret ndeshja me Armeninë.
Axhenda:
15:00 Letoni-Serbi
18:00 Armeni-Portugali
18:00 Angli-Andorrë
20:45 Austri-Qipro
20:45 Irlandë-Hungari
20:45 San Marino-Bosnjë Hercegovinë
