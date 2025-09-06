Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Alcaraz i pandalshëm, eliminon Djokoviç dhe shkon në finale!
Transmetuar më 06-09-2025, 08:39

SHBA – Carlos Alcaraz është finalisti i parë i US Open 2025. Spanjolli fitoi gjysmëfinalen e shumëpritur kundër Novak Djokovic me rezultatin 3-0 në Flushing Meadows dhe siguroi vendin e tij në finale.

Rezultati i përgjithshëm 6-4, 7-6(4), 6-2 e çoi spanjollin në finale, ku do të përballet me një nga Jannik Sinner dhe Felix Auger-Aliassime. Alcaraz do të luajë finalen e tij të tretë Slam këtë vit, duke vazhduar të ndjekë ëndrrën e tij për t’u rikthyer në vendin e parë në botë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

