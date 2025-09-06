Trump nënshkruan urdhrin ekzekutiv: Departamenti i Mbrojtjes tani quhet Departamenti i Luftës

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, nënshkroi sonte një urdhër ekzekutiv që e riemërton Departamentin e Mbrojtjes në “Departamenti i Luftës”, duke u rikthyer në emrin që kishte deri pas Luftës së Dytë Botërore.
Trump nënshkroi urdhrin në një ceremoni në Zyrën Ovale. Ky është ndryshimi i fundit i emrit në ushtrinë amerikane, i cili ka përfshirë vendimin e tij për të mbajtur një paradë ushtarake në qendër të Uashingtonit dhe për të rivendosur emrat e bazave ushtarake që u ndryshuan pas protestave kundër racizmit në vitin 2020.
Ndryshimet e emrave të departamenteve janë të rralla dhe kërkojnë miratimin e Kongresit, ku republikanët kanë shumicën dhe nuk kanë treguar ndonjë qëllim për të kundërshtuar iniciativat e Trump.
Departamenti i Mbrojtjes, që shpesh i referohen si “Pentagoni” për shkak të formës së ndërtesës së tij në Uashington, ka mbajtur emrin “Departamenti i Luftës” deri në vitin 1949. Historianët shpjegojnë se emri u ndryshua pas Luftës së Dytë Botërore, për të reflektuar përkushtimin e SHBA-së për të parandaluar konfliktet, sidomos në epokën e armëve bërthamore.
Presidenti Trump e përmendi për herë të parë idenë e rikthimit të emrit në qershor, duke sugjeruar se ndryshimi i dikurshëm ishte bërë për arsye “politike”.
Rikthimi i këtij emri më luftarak mund t’i kushtojë qeverisë dhjetëra milionë dollarë, për shkak të nevojës për zëvendësimin e logos dhe mbishkrimeve në ndërtesa e baza ushtarake në të gjithë botën.
Më herët këtë vit, Hegseth anuloi përpjekjen e Presidentit Joe Biden për të riemërtuar nëntë baza ushtarake amerikane që mbanin emrat e liderëve të Konfederatës, një proces që parashikohej të kushtonte 39 milionë dollarë.
