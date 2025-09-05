Gazetarja kosovare thumbon Zhegrovën dhe zbulon përse nuk u grumbullua!

KOSOVE – Vendimi i Edon Zhegrovës për t’u mos grumbulluar me përfaqësuesen e Kosovës në dy ndeshje mjaft të rëndësishme për kualifikueset drejt “Botërorit 2026”, konkretisht me Zvicrën që po luhet aktualisht dhe kundër Suedisë ka shkaktuar diskutime të forta. Gazetarja sportiv Qeqa Krelani ka bërë një shkrim të gjatë në rrjetet sociale, teksa kritikon sulmuesin 26-vjeçar:
“Baba i Zhegroves thojke: ‘Djalin tem gjumi nuk e merr kur vjen me lujt per Kosoven, gjithmone i pari e merr aeroplanin.’ E ku eshte djali sot, kur Kosova ka dy ndeshjet me te medha te historise? Me 20 milion transfer, nuk eshte problem as aeroplani privat – Pandevi i Maqedonise e pagunte per cdo grumbullim. Isak i Suedise firmosi kontrate rekord me Liverpool, ne te njejten dite kur Zhegrova firmosi me Juventus. Isak vjen me lujt ne ‘Fadil Vokrri’ per Suedine ndersa Zhegrova nuk vjen per dy ndeshjet me te rendesishme te Kosoves. Arsytimi? ‘S’ka lujt 9 muaj, i duhet kohe.’
