Rama shpalli ‘Rilindjen’ e bregdetit arrestohen katër punëtorë në një ndërtim pa leje në Ksamil

Katër punonjës ndërtimi janë vënë në pranga nga policia në Ksamil, pasi kanë ngritur disa struktura pa leje në tokë publike.
Policia thotë se në këkrim është shpallur 42-vjeçari me inicialet A.P i cili i kishte punësuar ata për të ndërtuar objektet pa leje.
Ky zhvillim vjen një ditë pasi kryeministri Edi Rama shpalli atë që e quajti “Rilindja 2.0” program që sipas tij do të mbrojë bregdetin nga ndërtimet uzurpuese dhe pasi shënjestroi veçanërisht Ksamilin për prishjen e imazhit të turizmit veror.
Njoftimi i policisë:
Vihet në pranga 4 shtetas që po ndërtonin pa leje në tokë publike në Ksamil, si dhe shpallet në kërkim një tjetër i dyshuar si personi që i punësoi.
Në kuadër të punës për parandalimin dhe goditjen e rasteve të ndërtimeve pa leje, veçanërisht në zonat bregdetare, shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë kanë ushtruar kontrolle në Ksamil, bazuar në informacionet e marra në rrugë operative dhe si rezultat, më datë 04.09.2025, në rrugën “Riviera”, Ksamil, u konstatua ndërtimi i 2 objekteve me konstruksion blloqe betoni, të papërfunduara, në tokë publike, pa leje nga organet kompetente.
Në vijim të veprimeve procedurale, u arrestuan në flagrancë shtetasit:
E. P., 36 vjeç, R. M., 34 vjeç, M. M., 47 vjeç, dhe A. A., 19 vjeç, banues në Sarandë.
Gjithashtu, u shpall në kërkim shtetasi A. P., 42 vjeç, banues në Ksamil, i dyshuar si personi që kishte punësuar shtetasit e lartpërmendur për të ndërtuar pa leje në tokë publike.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, për veprat penale “Ndërtimi i paligjshëm” dhe “Pushtimi i tokës”.
