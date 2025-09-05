Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
U filmua duke tërhequr kalin me automjet, procedohet penalisht për keqtrajtimin e kafshëve burri në Elbasan
Transmetuar më 05-09-2025, 11:10

Elbasan, 5 Shtator 2025 – Një ngjarje e rëndë e dokumentuar në rrjetet sociale, ku një kalë shihej i lidhur me litar pas një automjeti në lëvizje në zonën e Mirakës, ka sjellë ndërhyrjen e menjëhershme të Policisë së Librazhdit.

Pas publikimit të videos, shërbimet policore identifikuan dhe shoqëruan drejtuesin e automjetit. Specialistët për Hetimin e Krimeve referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal ndaj shtetasit N. L., 60 vjeç, për veprën penale “Keqtrajtimi i kafshëve”.

Policia e Elbasanit u bëri thirrje qytetarëve të denoncojnë çdo rast të ngjashëm të paligjshmërisë, duke theksuar se garantohet anonimati dhe reagimi i paanshëm ndaj shkelësve të ligjit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...