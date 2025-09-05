Fox: Shenjat më me fat dhe më pak me fat – e premte 5 shtator 2025

E premtja sjell për secilën shenjë përvoja të ndryshme: disa përfitojnë nga mbështetja e yjeve, të tjerët duhet të tregojnë më shumë kujdes.
Ja cilat janë 3 shenjat më me fat dhe 3 më pak të favorizuara sipas parashikimeve.
3 shenjat më me fat
Luani
Energjia e ditës e vendos Luanin në qendër të vëmendjes. Karizma e tij natyrore tërheq të tjerët, si në dashuri, ashtu edhe në punë. Projektet e lëna pezull mund të marrin hov të ri dhe fati është në krahun tënd. Kujdes vetëm të mos biesh në krenari të tepruar: nëse mbetesh i përulur, dita do të jetë shumë e frytshme.
Binjakët
Binjakët shijojnë një ditë të mbushur me ide dhe komunikim të suksesshëm. Në punë, kreativiteti dhe aftësia për të gjetur zgjidhje janë në kulm, duke hapur dyer të reja. Edhe në marrëdhënie, sinqeriteti do të ndihmojë për të kaluar mosmarrëveshjet. Energjia e lehtë dhe pozitive e kësaj dite i jep Binjakëve një ndjenjë çlirimi dhe optimizmi.
Shigjetari
Shigjetari është i mbrojtur nga një qiell që nxit lëvizje, udhëtime dhe aventura. Dita është e pasur me kontakte të reja dhe mundësi bashkëpunimi. Në dashuri, çiftet mund të forcojnë lidhjen me projekte të përbashkëta, ndërsa beqarët tërhiqen nga njerëz të veçantë. Entuziazmi është i lartë, edhe pse duhet të ruhesh nga lodhja fizike.
3 shenjat më pak me fat
Gaforrja
Për Gaforren dita sjell ndjeshmëri të lartë dhe emocione që ndonjëherë bëhen të vështira për t’u përballuar. Marrëdhëniet kërkojnë më shumë qetësi dhe kujdes. Në punë, vëmendja ndaj detajeve është e domosdoshme për të shmangur gabimet. Shëndeti ka nevojë për pushim dhe për kujdes ndaj gjumit. Është një ditë ku më shumë se çdo gjë tjetër duhet të kujdesesh për veten.
Virgjëresha
Virgjëresha e gjen veten në një ditë reflektimi dhe pastrimi emocional. Mund të dalë nevoja për të sqaruar marrëdhënie apo situata që të kanë ngarkuar kohët e fundit. Në punë, ekziston rreziku të humbësh në detaje, duke harruar pamjen e përgjithshme. Edhe pse përpikëria jote është një vlerë, sot mund të të lodhë. Kujdes me ushqimin dhe me ekuilibrin e përgjithshëm.
Akrepi
Akrepi përjeton emocione të forta dhe pasione që mund të kthehen edhe në konflikte. Në marrëdhënie, intensiteti është i lartë dhe duhet menaxhuar me kujdes. Beqarët mund të kenë takime tërheqëse, por me rrezik tensioni. Në punë, energjia është e madhe dhe mund të sjellë rezultate, por ekziston rreziku i shpenzimit të tepërt të forcave. Duhet kujdes në përdorimin e energjisë dhe shmangia e teprimeve. /noa.al
Horoskopi i Paolo Fox për të premten, 5 shtator 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd