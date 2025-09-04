Ndërtimet pa leje, Rama: Do fusim në ligj dhe përgjegjësinë drejtpërdrejt të symbylljes

TIRANË- Kryeministri Edi Rama foli mbrëmjen e sotme për planin e masave të qeverisë për ndalimin e ndërtimeve pa leje. Rama u shpreh në Opinion se në paketën e re të masave do të përfshihet në ligj, përgjegjësia e inspektorëve që nuk i kanë denoncuar ndërtimet e paligjshme.
"Në paketën e re që do të prezantojmë në javën e ardhshme ne do fusim në ligj dhe përgjegjësinë drejtpërdrejt të symbylljes. Nuk mund të thuash që isha inspektor dhe nuk e pashë. Do duhet të mbash përgjegjësi edhe ti, ligjore, që nuk e kemi sot. Këto janë sfida të cilat i kanë kaluar dhe jetojnë edhe sot edhe vende shumë të mëdha.", tha Rama.
Kreu i qeverisë tha se prishjet e godinave me qëllim fitimi do të vazhdojnë kudo.
“Shtëpia është tjetër gjë, jo se duhet ndërtuar pa leje, dhe godinat për qëllim fitimi është tjetër gjë. Ndërtimi i një shtese në shtëpi në një truall tëndin në fshat është komplet tjetër gjë dhe marrja e trotuarit në mes të Tiranës, ose marrja e këtij oborri brenda lagjes për të bërë çfarë të duash ti, janë hequr”, tha ai.
Ai u shpreh se do të përdoret teknologjia dhe nga ana tjetër do të rishikohet skema e policive bashkiake dhe e inspektorateve.
“Me masën e re ligjore do duhet të përgjigjen para ligjit. Kjo është historia ime edhe pak personale. Ti e di shumë mirë që fillimi i prishjeve ka qenë kur hyra në Bashkinë e Tiranës. E di që kjo është histori e gjatë, por unë nuk e lë këtë histori pa e mbyllur”, shtoi më tej ai.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd