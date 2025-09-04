Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bajrami jashtë liste! Trajneri merr vendimin për mesfushorin shqiptar
Transmetuar më 04-09-2025, 15:09

Trajneri i Rangers, Martin Russell ka vendosur që të lërë jashtë listës së Europës mesfushorin e kombëtarës së Shqipërisë, Nedim Bajrami. Bajrami, i cili është i impenjuar me Shqipërinë, mori lajmin e keq këtë mesjavë.

Në këtë sezon, ai ka luajtur 2 ndeshje për Rangers, por pa mundur dot të lërë gjurmë. Bajrami, në edicionin e kaluar, luajti 28 sfida dhe realizoi 2 gola, sakaq dhuroi edhe një assist. Nedim Bajrami ka kontratë me klubin skocez, deri në vitin 2028.

