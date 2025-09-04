Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident tragjik në qendër të Londrës! Autobusi dykatësh përplas këmbësorët, raportohet për viktima dhe të plagosur
Transmetuar më 04-09-2025, 12:06

Një aksident i rëndë ka tronditur mëngjesin e sotëm zonën e ngarkuar pranë stacionit Victoria në Londrën qendrore, ku një autobus dykatësh është përplasur rëndë, duke lënë disa persona të plagosur, përfshirë këmbësorë dhe pasagjerë.

Ngjarja ndodhi rreth orës 08:20 të mëngjesit të së enjtes, më 4 shtator, në Rrugën Victoria, në zemër të Westminster-it. Autoritetet konfirmojnë se përplasja përfshiu një autobus dhe disa kalimtarë. Shoferi i autobusit është ndër personat e dërguar me urgjencë në spital.

Pamjet nga vendngjarja tregojnë pjesën e përparme të autobusit të shkatërruar pothuajse tërësisht. Reagimi i shpejtë i shërbimeve të emergjencës përfshiu ekipe të shumta nga zjarrfikësit, policia dhe ambulanca, si dhe një helikopter të Shërbimit të Ambulancës Ajrore të Londrës që u ul në afërsi të incidentit.

Një dëshmitar për gazetën The Telegraph tha: “Gjithçka është rrethuar. Ka shumë njerëz të lënduar, dhe situata duket serioze. Janë me dhjetëra punonjës shëndetësorë në vendngjarje.”

