Kroacia dhe Bosnje-Hercegovina bllokuan pjeshkët me pesticide, reagon AKU

Pasi Kroacia dhe Bosnje-Hercegovina bllokuan pjeshkët nga Shqipëria që rezultuan me pesticide, ka reaguar Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Sipas AKU-së, pas njoftimit nga shteti kroat për prani të Nikelit mbi normën e lejuar në pjeshkët, u krye inspektim në subjekt, ku rezultoi se nuk kishte më produkt në gjendje.
Sipas AKU, rezultoi se produkti ishte dërguar i gjithi për eksport dhe se nuk ishte shpërndarë në tregun vendas. Sasia prej 5562 kg që u dërguan drejt Kroacisë është asgjesuar, ndërsa rasti është referuar në Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve (AKVMB ) për masa të mëtejshme.
Rasti në Kroaci u zbulua më 21 gusht nga autoritetet e Bashkimit Evropian për Sigurinë Ushqimore gjatë kontrollit në kufirin e këtij vendi, si anëtar i unionit. Për rastin në Bosnje -Hercegovinë shkruajtën edhe mediat vendase. Kompania eksportuese, e kontaktuar nga Shqiptarja.com një ditë më parë, mohoi se ngarkesa ishte e saj.
Njoftimi i plotë:
Më datë 22.08.2025, Shqipëria është njoftuar nga Sistemi RASFF, në kategorinë Njoftim për refuzim në kufi me numër reference 2025.6367 me temë: “Nikel në pjeshkë me origjinë nga Shqipëria”, të njoftuar nga Kroacia.
Nga analizat e kryera në shtetin kroat, është konstatuar prania Nikel mbi normën e lejuar.
Menjëherë pas marrjes së njoftimit, rasti i kaloi për ndjekje strukturave të Drejtorisë Rajonale të AKU Fier.
U krye inspektim në OBU eksportues, ku rezultoi se nuk ka gjendje të produktit në magazinat e tij.
Subjekti disponon sistem gjurmueshmërie, ku u verifikua se produkti është dërguar i gjithi për eksport dhe nuk është shpërndarë në tregun vendas.
Sasia prej 5562 kg pjeshkë janë dërguar drejt Kroacisë, ku dhe janë asgjëuar pas rezultatit të analizës laboratorike. Rasti iu referua dhe AKVMB për masa të mëtejshme.
AKU ka bërë edhe njoftimin përkatës mbi rezultatet e verifikimeve në kategorinë e njoftimeve RASFF.
