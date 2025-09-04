Portugalia në shok pas aksidentit tragjik të tramvait

Lisbonë- Portugalia është në shok pasi 15 persona humbën jetën në daljen nga shinat e tramvajit elektrik 140-vjeçar Gloria, një atraksion i madh turistik në kryeqytetin Lisbonë.
18 persona të tjerë u dërguan në spital, pesë prej të cilëve në gjendje të rëndë, sipas shërbimeve të urgjencës.
Shtetas të huaj ishin midis viktimave në aksidentin i cili ndodhi rreth orës 18:05, megjithëse kombësitë nuk mund të konfirmoheshin, thanë autoritetet.
Kryetari i bashkisë së Lisbonës, Carlos Moedas, bëri një vizitë në spital të mërkurën në mbrëmje, duke e quajtur atë një “moment tragjik për qytetin”. Qeveria e Portugalisë, e cila do ta presë kryetarin e bashkisë në një takim të kabinetit të enjten, ka shpallur një ditë zie kombëtare.
Presidenti i vendit, Marcelo Rebelo de Sousa, shprehu “ngushëllimet dhe solidaritetin e tij me familjet e prekura nga kjo tragjedi”.
Policia dhe punonjës të tjerë të emergjencës kaluan shumë orë në vendngjarje, ndërsa hetimet e ndryshme për incidentin – nga kompania që drejton funikularin, nga autoriteti kombëtar i sigurisë së transportit dhe nga policia kriminale – filluan.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd