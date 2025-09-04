Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Hajdutët futen me forcë në shtëpinë e Wesley-t, një roje ndalon vjedhjen!
Transmetuar më 04-09-2025, 08:14

ITALI – Pasi mbërriti nga Flamengo në fund të korrikut dhe bëri menjëherë diferencën për Romën, Wesley u përball menjëherë me një incident të pakëndshëm në kryeqytetin italian.

Hajdutët hynë me forcë në shtëpinë e mbrojtësit brazilian në Casal Palocco, i cili aktualisht është grumbulluar nga Carlo Ancelotti me ekipin kombëtar të Brazilit.

Pasi hynë brenda, hajdutët filluan të rrëmbenin sende nga makina Audi e lojtarit. Vizita e padëshiruar, megjithatë, ishte jetëshkurtër, pasi roja e sigurisë në zonën e banimit ku jeton lojtari.

Burri, pasi i vuri re hajdutët rreth orës 19:45 të së martës, vrapoi drejt tyre, duke ndaluar kështu vjedhjen. Megjithatë, sipas informacioneve të rrjedhura nga stafi i Wesleyt dhe të raportuara nga RomaToday, vjedhja nuk ndodhi, pasi asnjë nga sendet e 21-vjeçarit nuk duket se është vjedhur .

