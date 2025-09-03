Thellohet tragjedia portugeze, rritet ndjeshëm numri i viktimave në tramin Gloria

Tragjedia në Lisbonë – 15 të vdekur dhe 18 të plagosur nga aksidenti me tram-teleferikun “Glória”
Një ngjarje e rëndë ndodhi të enjten në Lisbonë, ku trami ose teleferiku i njohur “Elevador da Glória” doli nga binarët dhe u përplas, duke shkaktuar një tragjedi me të paktën 15 viktima dhe 18 persona të plagosur, mes tyre edhe një fëmijë.
Autoritetet portugeze njoftuan se disa prej të plagosurve ndodhen në gjendje kritike, ndërsa të tjerë kanë marrë dëmtime më të lehta. Fillimisht u raportua se brenda kabinës kishte udhëtarë të bllokuar, por pas ndërhyrjes së ekipeve të emergjencës, të gjithë u nxorën jashtë.
Shkaqet e aksidentit ende nuk janë bërë të ditura dhe një hetim i plotë ka nisur për zbardhjen e rrethanave.
Presidenti i Portugalisë, Marcelo Rebelo de Sousa, shprehu ngushëllimet për familjet e viktimave dhe u zotua se autoritetet do të zbulojnë sa më shpejt arsyet e tragjedisë. Edhe Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, reagoi përmes një postimi ku shkruante:
“Me shumë trishtim mësova për aksidentin e teleferikut ‘Glória’. Ngushëllime familjeve të viktimave dhe forcë të plagosurve.”
Teleferiku “Glória”, i cili lidh sheshin Restauradores me lagjen Bairro Alto, është një nga atraksionet më të njohura turistike të Lisbonës dhe simbol i qytetit.
Sipas dëshmive të banorëve, disa pasagjerë u hodhën nga dritaret për të shpëtuar, ndërsa në vendngjarje u panë skena kaotike me ambulanca dhe ekipe shpëtimi që punuan për orë të tëra. /noa.al
🚨BREAKING🚨:LISBON FUNICULAR DERAILS 🚋Close-up footage shows the Elevador da Glória, one of the city’s most iconic trams, after it jumped the tracks in central Lisbon. Emergency services rushed to the scene, with at least 3 fatalities confirmed. pic.twitter.com/zZ3D03PAXi— The_Independent (@TheIndeWire) September 3, 2025
Linja e teleferikut u hap për herë të parë në vitin 1885 dhe lidh sheshin Restauradores të Lisbonës me lagjen Bairro Alto – e njohur për jetën e gjallë të natës. Kompania operuese është Carris, në pronësi të shtetit.
