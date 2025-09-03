13 kandidatë në garë për kryetar të Gjykatës Kushtetuese, vetëm 6 kalojnë në raundin e dytë

Në një proces të rëndësishëm për sistemin e drejtësisë, janë bërë publikë emrat e kandidatëve që kanë aplikuar për pozitat vakante në Gjykatën Kushtetuese. Nga 13 aplikantë, vetëm 6 kanë kaluar me sukses fazën e parë të vlerësimit dhe do të vazhdojnë në raundin e dytë të procesit. Kandidatët që kanë kaluar janë:
• Asim Vokshi
• Alban Toro
• Florjan Ballhysa
• Naureda Llagami
• Genta Tafa
• Alma Faskaj
Ky proces u hap pas shpalljes së vakancës nga Gjykata e Lartë, për shkak të përfundimit të mandatit të ish-anëtares Olta Zaçe. Vlerësimi i kandidatëve përfshin një analizë të thelluar të kualifikimeve, eksperiencës dhe integritetit të tyre profesional. Kjo është një mundësi e rëndësishme për të forcuar pavarësinë dhe efikasitetin e sistemit gjyqësor në Shqipëri.
