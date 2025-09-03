Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
13 kandidatë në garë për kryetar të Gjykatës Kushtetuese, vetëm 6 kalojnë në raundin e dytë
Transmetuar më 03-09-2025, 17:23

Në një proces të rëndësishëm për sistemin e drejtësisë, janë bërë publikë emrat e kandidatëve që kanë aplikuar për pozitat vakante në Gjykatën Kushtetuese. Nga 13 aplikantë, vetëm 6 kanë kaluar me sukses fazën e parë të vlerësimit dhe do të vazhdojnë në raundin e dytë të procesit. Kandidatët që kanë kaluar janë:

• Asim Vokshi

• Alban Toro

• Florjan Ballhysa

• Naureda Llagami

• Genta Tafa

• Alma Faskaj

Ky proces u hap pas shpalljes së vakancës nga Gjykata e Lartë, për shkak të përfundimit të mandatit të ish-anëtares Olta Zaçe. Vlerësimi i kandidatëve përfshin një analizë të thelluar të kualifikimeve, eksperiencës dhe integritetit të tyre profesional. Kjo është një mundësi e rëndësishme për të forcuar pavarësinë dhe efikasitetin e sistemit gjyqësor në Shqipëri.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...