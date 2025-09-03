Mediat e huaja: Shqipëria, sekreti më i ruajtur i Europës për turistët amerikanë

Edhe pse Shqipëria po përjeton një bum turistësh, ajo mbetet një destinacion relativisht i panjohur për vizitorët nga Shtetet e Bashkuara. Një nga arsyet kryesore është periudha izolacioniste gjatë Luftës së Ftohtë, kur vendi ishte hermetikisht i mbyllur nga regjimi komunist i Enver Hoxhës (1945–1992).
Turizmi në rritje ka nxitur rreth 11.7 milionë vizitorë në vitin 2024, sipas të dhënave të INSTAT-it. Megjithatë, vetëm 306,000 prej tyre janë amerikanë—shumica e vizitorëve vijnë nga vendet fqinje si Kosova dhe Italia.
Shqipëria ofron gjithçka: nga plazhe që rivalizojnë ato greke, malet dhe qytetet historike piktoreske, deri te Tirana e gjallë e plot me atmosferë miqësore — dhe me çmime të përballueshme. Krahasuar me fqinjët, ushqimi në restorante rezulton afërsisht 30 % më i lirë se në Itali dhe 24 % më i lirë se në Greqi.
Pas vitit 1992, Shqipëria nisi një rrugëtim drejt modernizimit—duke synuar anëtarësimin në BE dhe me turizmin si një nga shtyllat bazë të zhvillimit. Sot, 1 në 5 vende pune varet nga ky sektor.
Atmosfera pozitive për turistët amerikanë është gjithashtu ndihmuar nga popullariteti i gjuhës angleze te të rinjtë, tabela rrugore në anglisht dhe mikpritja tradicionale—sidomos për shkak të lidhjes së fortë historike dhe mbështetjes së NATO-s gjatë luftërave të viteve ’90.
