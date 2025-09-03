Renditja e të 12 shenjave dhe klasifikimi me yje për sot 3 shtator 2025 nga Paolo Fox

Sot, më 3 shtator 2025, yjet sjellin një energji të përzier për shenjat e zodiakut.
Ka nga ata që përjetojnë një rritje të madhe në dashuri dhe punë, dhe të tjerë që duhet të tregojnë kujdes me lodhjen, financat apo tensionet në marrëdhënie.
Paolo Fox na jep një panoramë të plotë të ditës, me renditjen nga shenjat më me fat deri tek ato që duhet të jenë më të kujdesshme.
—
🔝 Shenjat më të forta të ditës
1. Shigjetari – ★★★★★
Entuziazmi i brendshëm ndizet fuqishëm. Venusi i favorshëm hap horizonte të reja në dashuri, me mundësi të papritura për beqarët dhe risi në çift. Në punë, optimizmi dhe guximi sjellin sukses. Sot gjithçka duket më e lehtë dhe më e bukur.
2. Luani – ★★★★★
Venusi në shenjë rrit karizmën dhe fuqinë joshëse. Në dashuri ndihesh protagonist, ndërsa në punë çdo pengesë mund të kthehet në fitore. Kujdes vetëm me menaxhimin e lodhjes fizike, pasi ritmi është intensiv.
3. Virgjëresha – ★★★★☆
Pas muajve të paqartë, gjithçka merr formë më të qartë. Mund të vijë një telefonatë apo një propozim i rëndësishëm. Në dashuri dhe punë, projektet marrin drejtim pozitiv. Kujdes të mos mbetesh i mbërthyer tek detajet.
—
⚖️ Shenja me ecuri të mirë, por me disa prova
4. Peshqit – ★★★★☆
Dashuria dhe kreativiteti rriten ndjeshëm. Jupiteri hap dyer të reja, por financat dhe vonesat burokratike duan vëmendje. Në çift ka stabilitet, ndërsa beqarët kanë mundësi për takime të ndjeshme.
5. Gaforrja – ★★★★☆
Projekte të mëdha në horizont. Në dashuri ka hapa të mëdhenj përpara, edhe nëse lodhja fizike është e pranishme. Mund të marrësh një lajm të mirë për të ardhmen. Energjia duhet ruajtur dhe shpërndarë me kujdes.
6. Bricjapi – ★★★★☆
Prakticiteti dhe logjika të ndihmojnë të shohësh qartë rrugën tënde. Në dashuri, marrëdhënie të reja mund të thellohen nëse lihen hapësira për ndjenjat. Në punë, gjithçka është në kontroll. Për herë të rrallë, edhe kënaqësia personale merr vendin e vet.
—
⚡ Shenjat që përjetojnë tensione dhe pasiguri
7. Akrepi – ★★★☆☆
Në punë je i vendosur dhe i përqendruar, por dashuria mbetet delikate. Venusi sjell distanca emocionale dhe keqkuptime. Kujdes me fjalët e nxituara.
8. Dashi – ★★★☆☆
Shumë mendime dhe shqetësime për punën dhe financat. Lodhja ndihet, por Venusi sjell ngrohtësi dhe pasion në dashuri, sidomos në fundjavë. Mos e tepro me shpenzimet.
9. Demi – ★★★☆☆
Sot ndihesh më i qëndrueshëm sajë Jupiterit dhe Hënës, por dashuria është në plan të dytë. Vendime të rëndësishme priten deri më 18 shtator. Për tani, konsolido bazat.
10. Binjakët – ★★★☆☆ Kreativiteti të shoqëron, sidomos në raportet me shenja të zjarrit. Megjithatë, polemikat e vogla mund të prishin ekuilibrin. Kujdes deri më 18 shtator për të riorganizuar punët dhe marrëdhëniet.
—
⛔ Shenjat që sot duhet të tregojnë më shumë kujdes
11. Peshorja – ★★☆☆☆ Pasiguri të brendshme dhe mungesë stabiliteti ekonomik të lodhin. Megjithatë, Venusi sjell dritë në dashuri për ata që duan të rikuperojnë një lidhje pas krizave të gushtit. Kujdes me shëndetin dhe streset.
12. Ujori – ★★☆☆☆ Venusi kundërshtues sjell tensione në dashuri dhe rrit kritikat. Në punë gjërat po lehtësohen, por akoma je i paduruar. Ke nevojë për hapësirë personale dhe për të mos marrë vendime impulsive në raportet e zemrës. /noa.al
Horoskopi i plotë i Paolo Fox për sot, 3 shtator 2025 për të 12 shenjat
