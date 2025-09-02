E akuzon për vr’asjen e dy gazetarëve, Franca lëshon urdhër-arrest për Bashar al-Assad

Franca lëshoi ??sot një urdhër-arresti për presidentin e rrëzuar sirian Bashar al-Assad dhe gjashtë ish-zyrtarë të tjerë për bombardimin e qytetit sirian të Homsit në vitin 2012, ku mbetën të vrarë dy gazetarë.
Marie Colvin 56 vjeçe, një amerikane që punonte për gazetën britanike “Sunday Times”, dhe fotografi francez Remy Ohlik 28 vjeç vdiqën më 22 shkurt 2012 në një shpërthim në qytetin lindor të Homsit, të cilin drejtësia francez po e heton si një krim të mundshëm kundër njerëzimit, si dhe si një krim lufte, raporton France 24.
Fotografi britanik Paul Conroy, gazetarja franceze Edith Bouvier dhe përkthyesi sirian Wael Omar u plagosën në sulmin ndaj qendrës së shtypit ku punonin.
Assad iku në Rusi me familjen e tij pasi u rrëzua nga rebelët islamistë në fund të vitit 2024, megjithëse vendndodhja e tij e saktë nuk është konfirmuar.
Përveç Assadit, urdhër-arrestet synojnë konkretisht vëllain e tij Maher al-Assad, i cili ishte komandant de facto i Divizionit të 4-t të Blinduar të Sirisë në atë kohë, shefin e inteligjencës Ali Mamluq dhe shefin e atëhershëm të shtabit të ushtrisë Ali Ayub.
“Lëshimi i shtatë urdhër-arresteve është një hap vendimtar që hap rrugën për një gjyq në Francë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera nga regjimi i Bashar al-Assad”, tha Clemence Bechtart, një avokate në Federatën Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut (FIDH) me seli në Paris.
FIDH njoftoi se gazetarët hynë fshehurazi në qytetin e rrethuar për të “dokumentuar krimet e kryera nga regjimi i Bashar al-Assad” dhe se ata ishin viktima të “bombardimeve të synuara”.
