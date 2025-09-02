Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Deklarata: Njeriu i besuar i Hashim Thaçit do jetë ministër!
Transmetuar më 02-09-2025, 18:48

Në prag të shpalljes së kabinetit të ri më 11 shtator, ish-drejtuesi i Lartë i Policisë së Shtetit, Shemsi Prençi ka zbulua se një ministër do jetë një i besuar i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.

Prençi u shpreh se Rama po plotëson dëshirat e Hashim Thaçit.

“Duhet me plotësuar disa dëshira të atij që është në burg në Hagë. Njerëzit e besuar të Hashim Thaçit do jenë pjesë e kabinetit ‘Rama 4’, pasi dhe ai do pjesën e vet në qeverinë shqiptare”, tha Prençi në TopNews.

Kujtojmë se njoftimi i emrave të ministrave të rinj do të bëhet një ditë pas seancës së parë të Parlamentit të ri.

Ende nuk ka konfirmime zyrtare për fatin e ministrave aktualë, të cilët janë në pritje, përballë etheve të ndryshimit.

