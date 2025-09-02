Aksidenti në Levan-Vlorë shkakton dy viktima, pasagjeri nuk i mbijetoi plagëve

Tragjedia në aksin rrugor Levan-Vlorë ka marrë një tjetër jetë, duke shënuar dy viktima nga aksidenti i mesditës së të hënës. Rreth orës 01:00 të mëngjesit të sotëm, në spitalin rajonal të Vlorës ka ndërruar jetë Artan Muho, pasagjeri i kamionçinës që u përplas me barrierat mbrojtëse.
Shoferi i kamionçinës, Alfred Hasani, 62 vjeç, ndërroi jetë në vendngjarje, pasi mjeti i tij u godit nga një automjet tip “Dacia” me targa AA408XY, i drejtuar nga Angela Tanzillo, 28 vjeç, shtetase italiane. E reja është shoqëruar në komisariat për të sqaruar rrethanat e aksidentit.
Ngjarja ndodhi rreth orës 14:15, pranë fshatit Panaja, kur kamionçina u godit nga mjeti italian dhe për pasojë u përplas me barrierat mbrojtëse. Muho, i plagosur rëndë, u transportua në spital, por nuk mundi t’i mbijetojë plagëve.
Policia po vijon hetimet për të përcaktuar shkakun e aksidentit dhe përgjegjësitë e palëve të përfshira.
